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«Ростелеком» приглашает на семейный IT-марафон 2019

11.04.2019 17:02 0 67
«Ростелеком» приглашает на семейный IT-марафон 2019

Продолжается регистрация на третий Всероссийский семейный IT-марафон 2019, который проводит Координационный центр доменов .RU/.РФ совместно с Национальной родительской ассоциацией и Академией инновационного образования при поддержке ПАО «Ростелеком».

Марафон проходит в рамках реализации государственной политики в области защиты детей от негативной информации и формирования культуры общения в виртуальной среде. Он нацелен на повышение уровня знаний детей и родителей об интернете, рост общей цифровой грамотности и совершенствование навыков в области информационных технологий.

К участию в марафоне приглашаются семейные команды, которые могут состоять из детей (учеников 5-11 классов), их родителей, родственников и друзей семьи.

Участники будут соревноваться в рамках нескольких онлайн-турниров на сайте проекта «Изучи интернет — управляй им». Интерактивные игровые задания турниров посвящены устройству интернета, информационной безопасности, интернету вещей и цифровым технологиям будущего, например, телемедицине, робототехнике, дополненной реальности и искусственному интеллекту.

Регистрация на сайте «Изучи интернет — управляй им» открыта до 22 апреля. Соревновательный период продлится до 28 апреля. Подведение итогов состоится 15 мая в Международный день семьи.

Каждый участник Всероссийского семейного IT-марафона получит электронный сертификат. Участников команд-победителей ждут почетные дипломы и ценные призы (гаджеты, настольные игры, полезная сувенирная продукция).

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» Положение о Всероссийском семейном IT-марафоне 2019 (условия участия)

» Инструкция по регистрации команд на онлайн-турниры марафона

» Инструкция для участника команды

Остались вопросы? Напишите организаторам через форму обратной связи.

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Об АНО «Координационный центр национального домена сети интернет»: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Координационный центр национального домена сети Интернет» (сокращенное название — Координационный центр доменов RU/РФ) — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет функции национальной регистратуры. Создан в 2001 году для выработки правил регистрации доменных имен в национальных доменах, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских национальных доменов.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,1 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,1 млн.

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

На массовом рынке компания развивает широкую линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи, и цифровые решения для «Умного дома», онлайн-образования, геймеров и др.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.


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