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«Фестивали профессий» прошли в Калуге и Обнинске

09.04.2019 10:17 0 80
«Фестивали профессий» прошли в Калуге и Обнинске

3 апреля в Калуге и 4 апреля в Обнинске состоялись очередные «Фестивали профессий», организованные компанией «Rabota.ru - Работа для Вас» при поддержке Центров занятости населения г. Калуги и г. Обнинска. В выставочном зале Администрации Губернатора в Калуге и в Городском Дворце культуры в Обнинске собрались крупнейшие работодатели области, чтобы рассказать жителям о своих вакансиях. Как отмечают организаторы, были задействованы новые каналы анонсирования: социальные сети, телевидение, светодиодные экраны в центре города и в маршрутном транспорте. 

В этом году фестиваль посетило свыше 3300 человек. Среди посетителей были и студенты, ищущие подработку, и квалифицированные работники со стажем. При этом большая часть из тех, кто пришел на фестиваль, были безработными – многие искали новую, более высокооплачиваемую работу.

И им было из чего выбирать. В фестивале приняли участие около 70 работодателей из разных сфер экономики. Тут были и агропромышленные предприятия, и автопроизводители, и кадровая служба крупного гипермаркета, и даже представители пункта отбора на военную службу по контракту. Все участники остались довольны фестивалем – за короткое время кадровики смогли провести собеседование с десятками кандидатов на каждую вакансию и собрать сотни анкет. В среднем каждой компании удалось собрать от 40 до 200 резюме соискателей, а соискателям за несколько часов пройти собеседование сразу в нескольких компаниях. В этом году ориентироваться в залах соискателям помогали волонтеры – они направляли жителей к нужным работодателям.

- Подобные Фестивали профессий – самый эффективный способ поиска работы, – отметила Романова Марина, руководитель отдела маркетинга и развития компании «Работа.ру – Работа для Вас», организатор мероприятия. – За день здесь проходит несколько тысяч человек, ищущих работу, и почти для каждого можно подобрать вакансию. Ярмарки вакансий убирают любые барьеры между соискателями и работодателями. Всего за час можно пройти 2-3 собеседования и оставить заявки еще настолько же.

Разнообразие вакансий, представленных на Фестивале профессий, дает возможность попробовать себя в новой сфере, а заинтересованность HR-специалистов позволяет быстро снять все вопросы.

Несмотря на то, что в сферу подбора персонала постоянно внедряются все новые и новые технологии – личное общение между работодателем и соискателем остается самым простым и надежным способом решить кадровую проблему.

Можно быть уверенным, что по итогам фестиваля безработных в Калуге станет существенно меньше.

Редакция «Rabota.ru - Работа для Вас».


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