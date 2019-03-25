«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

25.03.2019 12:04 86

«Ростелеком» начал оказывать услугу интеграции онлайн-кассы с интернет-магазином. Решение позволит автоматически направлять информацию о продажах по безналичной оплате в Федеральную налоговую службу (ФНС). В предложение провайдера входят онлайн-касса с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, годовое обслуживание у оператора фискальных данных (ОФД), плагин для интернет-магазина, а также программное обеспечение для интеграции плагина с кассовым аппаратом.

Александр Яресько, директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Мы готовы помочь интернет-магазинам наладить работу с онлайн-кассой в соответствии с федеральным законом 54-ФЗ. Решение «Ростелекома» обойдётся предпринимателям в разы дешевле, чем аренда «облачной» кассы. Плагин для приёма безналичной оплаты интегрируется на сайт интернет-магазина. При оплате покупки, онлайн-касса записывает информацию на фискальный накопитель и направляет чек покупателю на электронную почту. Информация о продажах автоматом передаётся в соответствующие службы. Такая организация существенно упрощает процесс продаж и обеспечивает полностью «белую» работу торговой онлайн-площадки».

Плагин «Ростелекома» обеспечивает приём безналичной оплаты как через сайт, так и в мобильном приложении. Если у предпринимателя возникли сложности с настройкой оборудования и интеграцией программного решения, можно заказать выезд специалиста «Ростелекома». Клиент может приобрести комплект единовременным платежом или получить рассрочку.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,2 млн зрителей платного ТВ, из которых свыше 5,3 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ», более 1,12 млн пользователей мобильной связи.

В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 2018 год составила 320,0 млрд руб., OIBDA достигла 100,9 млрд руб. (31,5% от выручки), чистая прибыль – 15,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.