ВТБ финансирует строительство крупного агрокомплекса в Калужской области

23.03.2019 11:00 61

ВТБ открыл ООО «Мастер Гриб» кредитную линию в размере 1,2 млрд рублей сроком на семь лет. Кредитование осуществляется на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

Заемные средства предоставляются на строительство в Калужской области фермы полного цикла по выращиванию шампиньонов. На агрокомплексе общей площадью 86 тысяч кв. м. будет создано собственное производство субстрата - почвы для выращивания грибов, а также обустроены зоны для выращивания грибов по особой технологии. На предприятии будет создано более 400 новых рабочих мест.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «ВТБ активно поддерживает проекты предприятий агропромышленного комплекса в регионах. Фермерское хозяйство компании «Мастер Гриб» станет одним из крупнейших в России и будет обеспечивать потребителей качественной продукцией отечественного производства».

«Благодаря сотрудничеству с ВТБ наше предприятие будет готово реализовать первую продукцию уже во втором квартале 2019 года. Мы планируем нарастить производство по глубокой переработке грибов до 10 тысяч тонн в год и поставлять их в основные торговые сети», - отметил генеральный директор компании «Мастер Гриб» Александр Тиньков.

Для справки:

ООО «Мастер Гриб» - российский производитель шампиньонов с собственным высокотехнологичным производственным комплексом полного цикла в Калужской области.