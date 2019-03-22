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Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 15 млрд рублей

22.03.2019 15:06 0 60
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 15 млрд рублей

Кредитный портфель объединённого бизнеса ВТБ в Калужской области по итогам 2018 года вырос на 25% и достиг 16,1 млрд. рублей. Портфель привлеченных средств увеличился на 8% и составил 19,3 млрд рублей.

Большая часть кредитного портфеля приходится на розничный бизнес (76%). В этом сегменте он вырос за год на 30%, до 12,2 млрд. рублей. Наибольшую долю составляют ипотечные кредиты – 6,5 млрд. рублей (прирост за год +25%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 4,6 млрд (+45%), автокредитования – 588 млн (+18%). Портфель привлеченных средств физлиц за год вырос на 37%, до 11 млрд рублей.

За год банк ВТБ в Калужской области выдал населению региона 7 млрд рублей заемных средств – на 59% больше, чем за 2017 год. Почти половину от данной суммы – 3,4 млрд рублей – составили выдачи кредитов наличными (+68% к показателю 2017 года). Объем выдачи ипотеки по итогам года составил 3,2 млрд рублей, увеличившись за год на 56%, автокредитования – 456 млн (+15%).

В сегменте корпоративного бизнеса за год кредитный портфель увеличился на 12% и достиг почти 4 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей приходится на средний и малый бизнес. Основными отраслями, формирующими кредитный портфель в этом сегменте, являются пищевая (80%) и химическая (10%)  промышленность, оптовая торговля (9%). Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату составил 8,9 млрд рублей. Из них 3,7 млрд – средства клиентов СМБ.

Управляющий ВТБ в Калужской области Анжелика Романюк отметила: «В 2019 году мы продолжим развитие всех направлений бизнеса за счет синергетического эффекта от объединения корпоративной и розничной сетей, внедрения новых продуктов и услуг, цифровизации сервисов».


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