Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

20.03.2019 09:10 83

Бизнес-лидер ПАО Банк «ФК Открытие» в регионе Георгий Юрданов вновь ответил на вопросы читателей.

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Слышала, в Америке и Европе простые граждане перестают размещать свои средства в депозиты в связи с тем, что это больше не приносит желаемого дохода. Действительно ли вклады уже невыгодны? Во что Вы бы посоветовали вкладывать деньги и почему?

- Рынок привлечений в 2018 году отмечен следующей тенденцией: сберегательная модель поведения, характерная для периодов экономической нестабильности, не утратила актуальности. В связи со снижением депозитных ставок в целом интерес клиентов все больше стал смещаться в сторону альтернативных инструментов – более рисковых, но и потенциально более доходных (инвестиции в ценные бумаги российских и зарубежных компаний, гособлигации, ИИС, НСЖ, ИСЖ и др.). Количество клиентов нашего банка в Калуге, выбравших инвестиционные программы размещения за прошлый год, увеличилось в 3 раза. Тренд на диверсификацию инвестиционных портфелей будет иметь продолжение, несмотря на то, что доходность по инвестпродуктам не является гарантированной, а конъюнктура российского фондового рынка сильно зависит от внешнего фонда. Это не означает, что у традиционных банковских вкладов нет перспектив. В обозримом будущем они будут востребованы и останутся самым массовым инструментом сбережения. Сверхприбыли депозиты не приносят, но ставки по ним вдвое и более превышают инфляцию, а доходность компенсируется минимальными рисками и страховыми гарантиями государства на сумму в пределах 1,4 миллиона рублей. Вклады, в отличие от инструментов фондового рынка, доступны неквалифицированным инвесторам, не имеющим экономической подготовки и специальных знаний.

Какие бы способы ни были выбраны для накопления или приумножения капитала, необходимо помнить о правиле разнообразия инструментов, пассивной защиты накоплений через гарантированную доходность (депозиты, облигации, дивиденды), а также балансировку валютных рисков, то есть вложения должны быть разнообразны как по инструментам, так и по валютам.

- В банке "Открытие", согласно информации из рекламы, самая низкая ставка по кредитам. За счёт чего банку удаётся её гарантировать?

- Рост бизнеса «Открытия» в сегменте розничного кредитования – одна из первоочередных задач в рамках нашей стратегии. Мы предлагая заемщикам максимально выгодные, удобные и надежные финансовые решения. На прошедшей неделе мы запустили новый кредит наличными по ставке 9,9%. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений на российском рынке.

- Слышала про чудо-карту, снимать наличные с которой можно в любом банкомате без комиссии. Так ли это? Сколько тогда должна стоить такая карта?

- Да, действительно, в нашем банке есть карта Opencard с кэшбэком 3%. Снятие наличных до 500 000 рублей в месяц в любых банкоматах абсолютно без комиссии. Эта карта оформляется бесплатно.

- Какие преимущества даёт клиенту статус зарплатного клиента? Кто может получать зарплату на вашу карту? Как долго необходимо получать зарплату на карту банка "Открытие", чтобы воспользоваться преимуществами?

- «Открытие» - один из крупнейших банков, реализующих зарплатные проекты в регионе. Сотрудничество ведется с ключевыми промышленными и инфраструктурными компаниями. За прошлый год более 3 тысяч новых сотрудников предприятий и организаций по достоинству оценили качественный сервис зарплатных программ банка.

Зарплатная карта - это не только финансовый инструмент и кусочек пластика в вашем кошельке, это - входной билет в дополнительные сервисы. Доверяя банку свою зарплату, клиент доверяет не только средства, но в первую очередь — информацию. А на основании данных банк может для зарплатных клиентов делать наилучшие предложения — по обслуживанию, онлайн сервисам и по индивидуальным программам кредитования. Поэтому я всем предпринимателям рекомендую использовать для перечисления заработной платы именно пластиковые карты банков.

- Банк "Открытие" находится в топе российских банков, но офис в Калуге - довольно скромный для банка такого уровня. Планируется ли открытие новых офисов в городе?

- Наначало нынешнего года с учетом присоединения Бинбанка сеть составила 745 точек продаж в 69 ключевых регионах РФ. До конца года, с учетом реализации проектов, она вырастет до 759 отделений. Кроме того, в первом квартале 2019 года банк завершит ребрендинг сети, объединив все отделения под брендом «Открытие». В Калуге располагается универсальный офис. Архитектура отделения предполагает комфортное обслуживание всех категорий клиентов. Здесь созданы условия для индивидуального решения вопросов финансового характера любого уровня и сложности. И юридические лица, и частные клиенты смогут получать в них весь спектр услуг.Во второй половине текущего года мы планируем открытие новой точки продаж в центральной части города.



- Каковы приоритеты развития банка в текущем году?

- Прежде всего, повышение качества обслуживания и лояльности клиентов, зарплатные проекты, увеличение доли на рынке кредитования и привлечения средств клиентов.

- Есть ли интересные продукты для любителей путешествий?

- Карта SVO Club банка «Открытие» возглавила рейтинг «Карты для хорошего отпуска» по версии портала Банки.ру. Продукт предлагает наибольшее вознаграждение за оплату услуг в категории «Путешествия» среди всего российского банковского пластика – 5% кэшбэк. В преддверии мартовских праздников Банки.ру проводили исследование, какими картами наиболее выгодно расплачиваться во время путешествий? SVO Club была признана абсолютным фаворитом не только благодаря размеру начисляемого кэшбэк, но и ряду других преимуществ для путешественников. Среди них - 5% за покупки в ТСП аэропорта «Шереметьево», скидка 10% на товары в магазинах беспошлинной торговли Imperial Duty Free в аэропорту, 10% от суммы счета в «Шоколаднице» и бесплатное повышение категории номера «Radisson Blu» или «Park Inn». Также владельцам доступна бесплатная парковка автомобиля на парковке аэропорта на период 7 календарных дней.