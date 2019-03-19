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Первый международный форум «Умный город» прошел при поддержке МегаФона

19.03.2019 16:27 0 100
Первый международный форум «Умный город» прошел при поддержке МегаФона

19 марта, Калуга. 14-15 марта МегаФон выступил партнёром первого международного форума «Умный город» в Калуге и представил готовые цифровые решения в области городского транспорта, здравоохранения, туризма, а также социальной сферы.

Участники форума, в составе которых заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, руководитель проекта «Умные города» Андрей Чибис, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и представители различных регионов России обсудили актуальные вопросы цифровой трансформации городов, взаимодействия государства и бизнеса в рамках реализации проекта «Умный город».

Андрей Чибис отметил, что в России определен стандарт «умного города» – это набор инструментов и технологических решений для цифровизации городской среды. И выделил пилотные города – Калугу и Обнинск, для дальнейшего внедрения цифровых решений на их территории.

«МегаФон уже сейчас принимает активное участие в подготовке и реализации программы «Цифровая экономика», и теперь наша цель - стать основным партнером государства в развитии «Умного города». Мы обладаем уникальным набором компетенций, а также большим опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов, что позволяет нам в 2019 году приступить к расширению взаимодействия с регионами-партнерами и масштабировать наши решения для развития «Умных городов»,- прокомментировала участие МегаФона в Форуме Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса.

На стенде МегаФона в рамках Форума были представлены уже готовые технологические решения. Одно из них - «умные» датчики для контроля ресурсов ЖКХ. Данное решение работает в Иннополисе и это первый в России проект внедрения интернета вещей в ЖКХ на базе технологии NB-IoT.

Гости стенда также оценили работу системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и обнаружения оставленных вещей. Помимо этого, интерес вызвали разработки МегаФона в области телемедицины и решение в форматах «врач-врач» и «врач-пациент», при котором общение возможно в письменном виде, в формате аудио- или видеоконференции.

Отдельно были презентованы программы для мониторинга экологической обстановки, анализа туристического потока, а также «умные элементы» городской инфраструктуры.

Все эти проекты успешно реализованы МегаФоном в ряде регионов России.

«Мы рады, что Калуга и Обнинск стали первыми городами – пилотами, которые в ближайшие годы должны превратиться в города будущего. МегаФон, со своей стороны, готов к сотрудничеству с местными властями и совместным усилиям для реализации комплекса мероприятий, направленных на внедрение «умных» решений в регионе» - подчеркнул Антон Павленко, директор Калужского регионального отделения МегаФон.

Дополнительная информация

ПАО «МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы обладаем наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили 4G LTE, а с февраля 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году одни из первых в мире запустили в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировали скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 3 квартале 2018 г. компания обслуживала интересы более 75 млн абонентов.


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