Переезд и открытие нового офиса Макснет для корпоративных клиентов в Калуге

Корпоративный офис, администрация и бухгалтерия Макснет переехали в новый IT-центр по адресу: Калуга, ул. Циолковского, 10 (1 этаж). Здесь можно получить консультацию и оставить заявку на подключение Интернета, видеонаблюдения, телефонии для юридических лиц. Офис работает в будние дни с 9 до 18 без перерывов на обед. Телефон: 926 022.
Офис продаж и обслуживания домашних абонентов работает по прежнему адресу: Калуга, ул. Кирова, 9.
Макснет Системы – калужский оператор связи. Работаем в Калуге и Обнинске с 1996 года. Подключаем квартиры и офисы к быстрому Интернету, Цифровому Телевидению, городской телефонной связи, облачному видеонаблюдению. Проверить техническую возможность подключения, ознакомиться с актуальными тарифами и акциями, оставить заявку на подключение можно на сайте: www.maxnet.ru
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