«Ростелеком» представил цифровые решения в помощь калужским сельхозпроизводителям

07.03.2019 09:11 93

«Ростелеком» принял участие в коллегии Министерства Цифрового развития Калужской области, где представил продукты для развития сельского хозяйства на основе больших данных, в частности – решение для мониторинга крупного рогатого скота (КРС). В состав продукта входят датчики, которые устанавливаются на уши животным и затем транслируют данные об их состоянии, базовая станция, а также программное обеспечение для обработки и визуализации собранной информации.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Сельхозпроизводителям мясного и молочного направления система «Ростелекома» позволяет онлайн получать всю информацию о животных. Используя ее, животноводы могут снизить затраты на мониторинг состояния поголовья и оптимизировать техпроцессы. Датчик же не принесет животному ни вреда, ни неудобств. Благополучие животных и эффективность использования системы уже подтвердил наш опыт в нескольких областях ЦФО. Полный цикл использования решения показал, что система решает все поставленные животноводами задачи».

Система одновременно обслуживает до 5000 датчиков и обладает широким функционалом. С ее помощью животноводы могут определять координаты животного и детектировать его выход за границы фермы/секции, распознавать степень активности, в том числе в ретроспективе, а также перегруппировывать животных. Данные об инцидентах могут передаваться в существующее программное обеспечение заказчика посредством API интерфейса по расписанию с указанием времени фиксации события. Кроме этого, тестируются и дополнительные возможности системы: опции определения хромоты, времени руминации и питания животного.

Ресурсы «Ростелекома» служат технологической основой для формирования цифровой экономики России. Компания – основной партнёр государства по реализации инфраструктурных инициатив и созданию сервисов и платформ: «электронного правительства», единого портала госуслуг, биометрии, умного города, региональных систем в сферах образования, здравоохранения и сельского хозяйства.

* * *

Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

* * *

ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное «Интерактивное ТВ», более 1 млн пользователей мобильной связи.

В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.