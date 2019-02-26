В Калужской области выберут Лучшего HR-специалиста

26.02.2019 12:28 79

Специалисты кадровых служб Калужской области поборются за звание Лучшего HR.

Именно так звучит персональная номинация в IV региональном конкурсе «Работодатель года-2018», объявленном компанией «Работа.ру – Работа для Вас» при поддержке Министерства труда и социальной защиты Калужской области, Союза Торгово-промышленной палаты Калужской области, Агентства регионального развития Калужской области, Агентства инновационного развития — центра кластерного развития Калужской области и кадровой компании «Рекадро».

К участию в персональной номинации «Лучший HR» приглашаются специалисты в области управления персоналом компаний Калужского региона, независимо от отраслевой принадлежности и численности сотрудников. Победителей определит Оценочная комиссия, в которую войдут HR-специалисты области и представители институтов взаимодействия с бизнесом.

- Наша задача: показать достижения и высокий профессиональный уровень калужских HR. Они вносят большой вклад в развитие человеческого капитала нашего региона, и он не должен оставаться незамеченным, - говорит Наталья Зуева, организатор премии. – Участие в конкурсе на звание лучшего HR бесплатное, любая компания может заявить того специалиста, которого посчитает достойным, а также HR-специалист может заявиться самостоятельно.

Побороться за награды смогут не только отдельные кадровики, но и целые компании, независимо от размеров и организационно-правовой формы, они смогут принять участие в ежегодном конкурсе «Работодатель года». В 2019 году в рамках конкурса будет объявлен один победитель в главной номинации «Работодатель года – 2018» в сферах: «IT/телеком», «Услуги B2B», «Услуги B2C», «Ритейл», «Производство», «Агропромышленный комплекс», «Индустрия красоты и здоровья», HoReCa.

Дополнительно выделено 9 профессиональных номинаций, среди которых: «Инновационный подход в подборе и адаптации персонала», «Управление талантами», «Цифровые технологии в работе с персоналом» и другие.

Победитель в каждой из номинаций будет определяться путем суммирования баллов, полученных в результате голосования членами Экспертного совета конкурса, и голосов, отданных жителями региона в ходе интернет-голосования на информационных площадках и в социальных сетях. В состав Экспертного совета Премии вошли профессионалы Калужской области, имеющие большой практический опыт в области управления человеческими ресурсами и бизнеса в целом.

- Мы сегодня спрашиваем и мнение жителей. Очень важно знать, что соискатели - люди, которые приходят на наши калужские предприятия, также имеют возможность проголосовать за ту или иную компанию. Эти мнения мы суммируем, и они будут решающими, - поделилась Наталья Зуева, организатор конкурса.

В предыдущие три года конкурс ярко продемонстрировал высокий уровень работы с персоналом на калужских предприятиях. И региональные промышленные предприятия, и компании-инвесторы уделяют огромное внимание профессиональному росту своих сотрудников и стараются сделать так, чтобы на работе они чувствовали себя так же комфортно, как дома.

Участие в премии «Работодатель года – 2018» - это уникальный шанс познакомиться с управленческими технологиями, которые эффективны в нашей стране. Лауреаты Премии смогут повысить узнаваемость своего HR-бренда в регионе, укрепить авторитет компании на рынке труда, повысить лояльность сотрудников и будущих соискателей.

Информационную и профессиональную поддержку Премии оказывают региональные СМИ, финансовые институты и организации, содействующие развитию бизнеса в Калужской области.

Конкурс проходит до 24 мая 2019 года. Заявки на участие во всех номинациях принимаются до 12 апреля 2019 года.

Организатором выступает Сервис для точного и быстрого поиска работы и подбора персонала «Работа.ру - Работа для Вас». По вопросам заполнения заявок обращайтесь на сайт Rabota.ru к руководителю проекта региональной премии «Работодатель года» Романовой Марине по тел.: (4842) 909-777, доб. 160.