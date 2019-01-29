Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

29.01.2019 11:37 96

Единый дата-центр обеспечит развитие, поддержку работы и резервирование информационных систем головного офиса Почты России и 37 000 объектов почтовой связи по всей стране. Его создание позволит предприятию более активно использовать большие массивы данных, а также продолжить внедрение технологий на базе искусственного интеллекта.

Согласно условиям проекта, один из предоставленных Почте России дата-центров должен находиться в Москве, а другой – за пределами столичного региона. В соответствии с этим объединенная вычислительная инфраструктура создана на базе принадлежащего «АйТеко» дата-центра «ТрастИнфо» (Москва) и ЦОД «Ростелеком» в Адлере. Проект состоял из двух этапов: в 2017 году совместная команда «АйТеко» и «Ростелекома» развернула вычислительные ресурсы в московском дата-центре, а в 2018 году – на площадке в Адлере.

Был проведён полный комплекс работ – от разработки концепции до подготовки необходимых мощностей и переноса части ИТ-систем Почты России на новые серверы. В ходе проекта также были разработаны каналы взаимодействия и передачи данных между ЦОДами, предоставлены стойко-места для размещения оборудования заказчика, проведена интеграция с главным информационно-вычислительным центром Почты России в Москве, а также с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и другими информационными ресурсами.

«Объем обрабатываемых Почтой России данных демонстрирует устойчивый рост вместе с объемом бизнеса предприятия. В 2018 году он увеличится более чем на 30%, до 16 петабайт. Вопрос диверсификации дата-центров важен не только потому, что существующие мощности необходимо резервировать. В столичном регионе высокий спрос на услуги ЦОДов, и конкуренция за стойко-места достаточно серьезная. Развитие инфраструктуры даст нам возможность использовать инструменты big data в своей работе», - отметил заместитель генерального директора Почты России по информационным технологиям и новым продуктам Сергей Емельченков.

Использование двух дата-центров позволило Почте России создать инфраструктуру для размещения критически важных информационных систем в разных регионах страны для обеспечения географической отказоустойчивости. На основе данной инфраструктуры Почта России продолжит работы по резервированию ключевых сервисов по управлению логистикой и предоставлению услуг населению. Оба ЦОДа, задействованных в проекте, обладают высокой транспортной доступностью и резервом мощностей для реализации дальнейших планов Почты России по развитию цифровой инфраструктуры.

«В этом проекте «Ростелеком» применил многолетний опыт по созданию современной телекоммуникационной инфраструктуры. Участие в создании объединенного дата-центра позволило вывести ИТ-инфраструктуру крупнейшего логистического оператора России на новый уровень, соответствующий текущим задачам и стратегии развития», – комментирует Михаил Изотов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Ростелеком».

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Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает порядка 365 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль — 12,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.