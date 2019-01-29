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Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

29.01.2019 10:00 0 41
Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

27 февраля 2019г. в г. Калуге состоится семинар «Маркетинговые инструменты в HR».

HR-эксперты расскажут об эффективных инструментах привлечения персонала и методиках вовлечения работников в корпоративную жизнь. Участники смогут обсудить проблемы регионального рынка труда и обменяться идеями, рассказать о своем отношении к новинкам трудового законодательства, познакомиться с передовыми инструментами работы в HR-сфере, узнать способы оптимизации стоимости найма и адаптации сотрудников.

В ходе мероприятия руководители компаний и специалисты кадровых служб познакомятся с реальными кейсами, успешно реализованными на предприятиях-лидерах.

Спикеры

Сиднякова Анна (Москва) – Эксперт по employer-брендингу. Более 10 лет в HR из них 6 лет на руководящих позициях. Работала с компаниями: Альфа-Банк, Альфа Лаборатория, Альфа-Страхование, М.Видео, Кидзания, RBK.money.

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Кутовая Елена (Москва) - Методолог проектов по организационному развитию для ведущих компаний российского рынка, интерактивных программ развития и обучения, разработчик геймифицированных проектов и бизнес-симуляций. Более 10 лет в обучении и развитии. В прошлом отвечала за обучение и развитие персонала «Росбанк», «Юнилевер». Основатель компании-разработчика игровых решений для бизнеса LDSI и диджитал-игры по управлению энергией «Фокус».

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В условиях повсеместной нехватки квалифицированных кадров, общение HR-специалистов – это ключ к построению правильного рынка труда и избавления от кадрового голода.

Все участники семинара получат практические навыки для внедрения работающих инструментов уже сегодня, механизмы влияния на целевую аудиторию собственными ресурсами компании и реальные кейсы лидеров рынка.

Приглашаем к участию руководителей компаний и специалистов HR-служб. Организатор – компания FLY community. HR-партнер: RABOTA.RU.

Подробнее о мероприятии и регистрация: http://flycomm.ru/marketingtoolkit

 

Место проведения: Отель Four Points by Sheraton Kaluga, г. Калуга, ул. Академика Королёва, 16

Время: 11.00 – 17.00. Для участников из Обнинска будет организован трансфер.


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