«Ростелеком» отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи

По решению президента «Ростелекома» Михаила Осеевского отменена плата за внутризоновые телефонные соединения – на любые стационарные телефоны в пределах региона установки таксофона универсальной услуги связи (УУС). Ранее компания обнулила стоимость местных телефонных соединений в рамках оказания УУС.
«Ростелеком», являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах.
«Наша компания сделала очередной шаг для повышения доступности и простоты использования универсальных услуг связи для жителей страны. Теперь позвонить родственникам и друзьям в другом районе или городе, в больницу или нужное учреждение в региональном центре можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, сельским жителям отмена тарификации позволит решать максимум повседневных задач дистанционно и бесплатно», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы, такие звонки составляют четверть общего трафика. Каждый звонок в экстренные службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села.
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