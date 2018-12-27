Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

В Россельхозбанке продолжает действовать акция для держателей кредитных карт РСХБ: до 31 декабря включительно можно снимать денежные средства без комиссии в банкоматах и пунктах выдачи наличных как АО «Россельхозбанк», так и сторонних банков на территории страны.
Условия акции распространяются на кредитные карты РСХБ, выпущенные по тарифным планам «Карта хозяина», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования», «Амурский тигр», «Россельхозбанк – Роснефть», «Путевая карта», «Россельхозбанк – Panasonic».
За месяц действия специального предложения им воспользовались более 18 тысяч держателей кредитных карт РСХБ. Подробные условия акции размещены на сайте Банка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
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