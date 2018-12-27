Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 27 декабря
$ 68.89 0.14
78.52 0.09
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости компаний

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

27.12.2018 12:37 0 80
Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

В Россельхозбанке продолжает действовать акция для держателей кредитных карт РСХБ: до 31 декабря включительно можно снимать денежные средства без комиссии в банкоматах и пунктах выдачи наличных как АО «Россельхозбанк», так и сторонних банков на территории страны.

Условия акции распространяются на кредитные карты РСХБ, выпущенные по тарифным планам «Карта хозяина», «Кредитная карта с льготным периодом кредитования», «Амурский тигр», «Россельхозбанк – Роснефть», «Путевая карта», «Россельхозбанк – Panasonic».

За месяц действия специального предложения им воспользовались более 18 тысяч держателей кредитных карт РСХБ. Подробные условия акции размещены на сайте Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Народные новости
404 3
viktoritta
805 8
rolevoy
1431 14
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 28 декабря, 15:00
Новогодняя афиша Обнинска 2019
Обнинск
пт 28 декабря, 18:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 29 декабря, 12:00
Новогодняя афиша Калуги 2019: все мероприятия
Калуга
вс 30 декабря, 18:00
Новогодняя афиша Медыни
Калужская область
пн 07 января, 10:30
Реконструкия в честь Освобождения Мещовска от немецко-фашистских захватчиков.
Калужская область
пн 31 декабря, 22:00
Встреча Нового Года 2019 в Лаврово - Песочне
Лаврово - Песочня, база отдыха
вт 01 января, 01:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
вт 01 января, 01:30
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА
ср 02 января, 12:00
Городской досуговый проект «Новогоднее настроение»
Центральный парк культуры и отдыха
пт 04 января, 16:00
«Таруса зимняя-2019»
Таруса

Для детей

чт 27 декабря, 18:00
Новогодние спектакли от Чемоданного - кукольного театра "Карусель"
Калуга
пт 28 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
пт 28 декабря, 11:00
Новогоднее представление «По следам Деда Мороза» и весёлая дискотека
Калужский театр кукол
пт 28 декабря, 11:00
"Тайна волшебной штуковины или пропавший Дед Мороззз..."
Дом музыки

Концерты

сб 29 декабря, 10:00
Выставка живописи художников Бритовых
Дом музыки
сб 29 декабря, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения Чипполино"
Арена КТЗ, ДК
пт 04 января, 19:00
Московский театр песни "Синяя Птица". "Рожденные в СССР"
Арена КТЗ, ДК
сб 29 декабря, 19:00
ZBS' PARTY
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Аквамен
Хроники хищных городов
Ёлки Последние
Три богатыря и Наследница престола
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

Удаленное управление и контроль объектов в современных реалиях

Крупномерные деревья и особенности их пересадки в зимнее время года

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама