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«В Новый год – с новыми перспективами!»

24.12.2018 12:44 0 102

О современных тенденциях в региональной банковской отрасли, востребованных банковских продуктах и услугах рассказывает директор Калужского филиала АО «Россельхозбанк» Маргарита ФИЛАТОВА.

- Маргарита Григорьевна, какие сложившиеся тенденции во взаимодействии с  местными сельхозпроизводителей можно отметить?

– Отмечу общую тенденцию к более взвешенному, грамотному бизнес-планированию, учету и анализу факторов риска. Предприятия сектора АПК стали больше внимания уделять своевременности привлечения банковского финансирования, направляя займы на увеличение оборотных средств, модернизацию и расширение производства, приобретение сырья.

В свою очередь, банки демонстрирую заинтересованность в финансировании крупных региональных проектов, направленных на импортозамещение и развитие отечественного производства. Поддержку получают проекты, направленные на модернизацию и инновации  в агросекторе, сфере строительства и др.

-  Доверить Банку свой расчетный счет - это ответственное решение, которое требует серьезного подхода. Расскажите, какими критериями нужно руководствоваться при выборе Банка?

– Конечно, в бизнесе это крайне важный шаг: от правильного выбора будет зависеть, насколько комфортно и экономически выгодно для предприятия сложатся взаимоотношения с банком.

На мой взгляд, основными критериями при выборе банка являются его надежность, качество обслуживания, клиентоориентированность и индивидуальный подход,  а также наличие различных продуктов дистанционного банковского обслуживания: интернет-банк, клиент-банк, мобильные приложения. Данные услуги позволяют клиенту экономить время, оперативно управлять своими средствами, упрощают расчеты с партнерами.

– Какие банковские продукты наиболее востребованы юридическими лицами?

– Выгодное размещение свободных денежных средств наиболее актуальный вопрос для бизнеса. Банковские депозиты являются одним из доступных и надежных инструментов. Для всех депозитов свойственны гибкие сроки и возможность выбора периодичности выплаты процентов. В зависимости от потребностей клиента, проценты можно получать ежемесячно, в конце срока вклада и даже авансом,  на следующий день после его размещения. Корпоративные клиенты могут получить доход до 8% годовых в рублях по депозитам с возможностью размещения любой суммы на любой срок (от 1 дня).

Условия для открытия депозита в банке достаточно просты,  понятны и не требуют дополнительных затрат. Например, обычно не требуется наличия открытого расчетного счета. Однако, уже открытый расчетный счет автоматически упрощает процедуру размещения депозита: количество документов и сроки оформления сделки будет минимальными. После заключенного рамочного соглашения о размещении денежных средств при последующих размещениях не потребуется подписание новых документов: достаточно подтверждения сделки.

 – Многие калужане, планируя поездки на праздники, заранее стремятся поменять валюту. Другие наоборот, стремятся таким образом нарастить свои сбережения. Как и когда правильно совершать валютообменные операции?

– Прогноз курса на ближайшие две-три недели можно изучить на крупнейших деловых ресурсах. По возможности старайтесь не менять валюту в моменты ее резких скачков: в эти периоды разница между курсом покупки и продажи может быть значительной. Многие финансовые учреждения предлагают клиентам специальные условия при совершении операций с наличной иностранной валютой, не взимая дополнительных комиссий за осуществление операции. Так, зачастую при операциях на сумму свыше 10000 USD/EUR предусмотрена возможность установления индивидуальных курсов, максимально приближенных к биржевым. Например, в РСХБ действует дифференцированный подход при установлении курсов покупки/продажи наличной иностранной валюты в зависимости от суммы сделки. При операциях на сумму свыше 1 000 USD/EUR устанавливаются более выгодные курсы обмена. А в пакете услуг «Премиум» или «Ультра» есть возможность установить индивидуальный курс при покупке/продаже от 5000 USD/EUR. Сходные предложения действуют и во многих других крупных банках.

– В канун Нового года и Рождества особенно актуальна тема подарков, в том числе корпоративных презентов партнерам…

– Выбирая оригинальный презент, обратите внимание на монеты. Сувенир из драгоценного металла станет оригинальным подарком как партнерам по бизнесу, так и близким людям. Приобретение инвестиционных золотых монет, например, это блестящее и выгодное вложение средств.  Подлинность монет подтверждена соответствующим сертификатом. Изделия можно упаковать в индивидуальную красочную подарочную упаковку: специальные капсулы и коробки можно сразу  приобрести в банке. Серебряные памятные монеты имеют оригинальные рельефные рисунки, отражающие сюжет, и  выполнены  в  наивысшем качестве чеканки из серебра 925 пробы.

Ограниченный тираж, художественная и коллекционная ценность делают памятные монеты уникальными. Они достойно пополнят нумизматическую коллекцию. Инвестиционные золотые монеты – перспективный инструмент вложения средств, сопоставимый по эффективности с традиционными банковским вкладам

Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей Калужской области, а также клиентов регионального филиала Россельхозбанка с наступающим Новым Годом! Желаю крепкого здоровья и благополучия! Мира и добра вам и вашим семьям!

Материал подготовлен пресс-службой КФ  АО «Россельхозбанк»

Генеральная лицензия Банка России № 3349(бессрочная)


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Тэги: россельхозбанк

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