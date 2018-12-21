Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

21.12.2018 08:47 268

С сегодняшнего дня в Кошелеве начались подключения к домашнему Интернету и Цифровому телевидению от Макснет! Это калужский оператор связи с 22-летней историей. На сегодняшний день Макснет предоставляет доступ к высокоскоростному Интернету, Цифровому ТВ, облачному видеонаблюдению и городской телефонии.

На начальном этапе Макснет подключил первые три дома по адресам:

ул. Геогрия Амелина, 9

ул. Геогрия Амелина, 11

ул. Георгия Амелина, 13.

Если Вы или Ваши близкие живут по указанным адресам и хотят подключить услуги от Макснета, обращайтесь в офис продаж по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 9 или по телефону: 926 000.