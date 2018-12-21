Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

С сегодняшнего дня в Кошелеве начались подключения к домашнему Интернету и Цифровому телевидению от Макснет! Это калужский оператор связи с 22-летней историей. На сегодняшний день Макснет предоставляет доступ к высокоскоростному Интернету, Цифровому ТВ, облачному видеонаблюдению и городской телефонии.
На начальном этапе Макснет подключил первые три дома по адресам:
Если Вы или Ваши близкие живут по указанным адресам и хотят подключить услуги от Макснета, обращайтесь в офис продаж по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 9 или по телефону: 926 000.
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