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«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

18.12.2018 17:18 0 41
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

«Ростелеком» предоставил малому и среднему бизнесу возможность сформировать комплект онлайн-кассы под свои нужды. В том числе – минимальный, то есть только кассовый аппарат с фискальным накопителем (ФН) на 13 или 36 месяцев без дополнительного оборудования и сервисов. Предприниматели выбирают размер ФН в зависимости от вида деятельности. При необходимости всегда можно докупить терминал для банковских карт, сканер штрих-кода или Wi-Fi роутер.

В личном кабинете оператора фискальных данных (ОФД) клиентам доступны инструменты для оптимизации бизнеса. Здесь можно отслеживать приход, расход, возврат, динамику выручки за выбранный период, выявить лучшие торговые точки и прочее. Сервис также позволяет сформировать отчётность, разделив права на просмотр. К примеру, бухгалтер будет видеть только информацию о деньгах, а кассир – только о своей кассе.

Александр Яресько, директор центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«В разработке продуктов мы стараемся учесть потребности всех клиентов. Так мы заметили, что основная часть представителей малого бизнеса, особенно самозанятые, не нуждается в полных комплектах онлайн-касс. Им достаточно просто выполнить новые требования закона. Именно на них рассчитан базовый комплект онлайн-касс «Ростелекома». Причём, наше предложение удобно также тем, что не содержит скрытых платежей: все наши цены окончательные. А это очень важно для бизнеса с небольшими оборотами».

Дополнить онлайн-кассу можно терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов «Ростелекома» ставка – 2,5% с возможностью подключения к счёту в любом банке. Также опционально можно приобрести сканер штрих-кода и Wi-Fi-роутер. Дополнительно можно заказать услугу доставки и настройки оборудования. Если у владельцев бизнеса возникли трудности с выбором кассового оборудования, специалисты «Ростелекома» бесплатно помогут сформировать продукт под индивидуальные потребности.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное «Интерактивное ТВ», более 1 млн пользователей мобильной связи.

В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.


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