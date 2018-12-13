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«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику

13.12.2018 15:58 0 60
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику

«Ростелеком» запустил онлайн-игру «Новогодний шар удачи» для абонентов-участников программы «Бонус». Все они имеют отличный шанс превратить бонусы в подарки для себя и своих близких. Дарить подарки – лучшая новогодняя традиция.

Новым клиентам «Ростелекома» еще не поздно зарегистрироваться в программе и получить приветственные бонусы, чтобы включиться в борьбу за главный приз.

Всем желающим принять участие в игре необходимо до 13 января 2019 года пройти регистрацию на сайте igra.rt.ru. На старте игроки получат виртуальный стеклянный шар с новогодней «красавицей» внутри. Далее участники могут покупать за бонусы подарочные коробочки и складывать их под елку, пока таймер отсчитывает время до проведения розыгрыша. Более 300 000 подарков уже расфасованы по коробочкам – они будут разыгрываться еженедельно вплоть до Старого Нового года.

В день проведения розыгрыша «стекло» шара исчезнет, участники смогут открыть коробочки и найти в них ценные подарки от «Ростелекома» и партнеров программы «Бонус».

Все игроки могут побороться и за главные призы – электронные подарочные сертификаты номиналом 50 000 рублей на покупки в онлайн-мегамаркете OZON.ru. Этой суммы хватит на подарки всем! Победители будут определены до 21 января 2019 года.

Правила и условия проведения онлайн-игры «Новогодний шар удачи» доступны на сайте igra.rt.ru.

Как стать участником бонусной программы «Ростелекома», за какие действия начисляется вознаграждение – об этом подробно рассказывается на сайте rt.ru в разделе «Программа «Бонус».

* * *

ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,1 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

На массовом рынке компания развивает широкую линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи, и цифровые решения для «Умного дома», онлайн-образования, геймеров и др.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.


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ср 02 января, 11:00
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пт 14 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 15 декабря, 14:00
«Празднуем Новый год в доме Циолковских»
Дом-музей К.Э. Циолковского
сб 15 декабря, 17:00
Новогодние спектакли от Чемоданного - кукольного театра "Карусель"
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ср 19 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы
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чт 13 декабря, 20:00
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сб 15 декабря, 14:00
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Городской досуговый центр
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