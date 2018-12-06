Выбрать оригинальный подарок к Новому году легко с помощью Россельхозбанка

06.12.2018 15:58 134

Свыше 160 разновидностей памятных и инвестиционных монет предлагает Калужский филиал РСХБ жителям региона. В связи с ростом цен на драгоценные металлы приобретение монет может стать выгодным вложением денежных средств. В отличие от слитков из драгоценных металлов, монеты не облагаются НДС, что делает их наиболее привлекательными.

Сделать необычный и запоминающийся подарок близким, друзьям или коллегам по работе можно подарив им монеты из драгоценного металла новогодней тематики: «Год Свиньи-19 (Австралия), «Год Свиньи-19 (Франция), «С новым годом-19» (Камерун)», «С новым годом и рождеством-19» (Гана)».

Каждая монета выполнена из серебра 900 и 999 пробы с качеством чеканки «пруф» и упакована в оригинальный подарочный футляр.

Ассортимент серебряных ценных монет также пополнился следующими новинками: «Клевер на удачу-18», «Рафаил_ангель хранитель-18», «Спартак-18».

Монеты можно приобрести в г. Калуге по адресу: ул. Кирова, 9А и Московская, 212, а также в дополнительных офисах Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.