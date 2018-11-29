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«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

29.11.2018 12:43 0 86
«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

«Ростелеком» усовершенствовал решение «Онлайн-касса», дополнив предложение фискальным накопителем (ФН) на 36 месяцев. Теперь в максимальный комплект входит кассовый аппарат с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, терминал для банковских карт, 3G роутер, сканер штрих-кодов, а также программное обеспечение (ПО) для быстрой регистрации оборудования в соответствующих инстанциях.

С июля 2017 года Федеральный Закон 54-ФЗ обязует предпринимателей заменить старые кассы на новые, с выходом в интернет. В такие кассы встроен фискальный накопитель, который записывает информацию о каждой продаже и передает её оператору фискальных данных (ОФД). ОФД обрабатывает и передает данные в налоговую службу.

Дмитрий Ким, заместитель директора МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментом:

«Решение «Ростелекома» разработано «под ключ» и помогает бизнесу оставаться в рамках закона. Фискальные накопители встроены в кассу, которая подключена к интернету. Вся информация с неё о купле-продаже поступает в налоговую службу автоматически. Налоговая отслеживает платежи и проверяет их удаленно. Теперь предприниматели получили возможность выбрать фискальный накопитель по потребности: на 13 или 36 месяцев».

Сервис «Ростелекома» включает в себя настройку оборудования, а также первичное обучение. Провайдер предлагает предпринимателям фискальные накопители двух серий: на 13 и 36 месяцев. В базовый комплект также входят кассовый аппарат, терминал для банковских карт и ПО. Комплект может быть дополнен 3G-роутером с SIM-картой «Ростелекома» и сканером штрих-кодов.

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное «Интерактивное ТВ», более 1 млн пользователей мобильной связи.

В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.


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