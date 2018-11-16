В клинике ЭКО Калуги родились первые малыши

Клиника «Центр ЭКО» работает в регионе чуть больше года, и вот на днях открыла счет родившимся малышам.
Первые программы ЭКО начались в клинике «Центр ЭКО» Калуги спустя несколько месяцев после открытия. По убеждению репродуктолога Элиссы Овчарук, которая сейчас ведет прием в открывшейся в этом месяце клинике сети в Туле, подготовка – один из самых важных этапов программы. Не рубить с плеча, загоняя пациентку сразу на стимуляцию, а тщательно обследовать и пролечить, если в этом есть необходимость. Вступить в протокол должна женщина, идеально готовая к беременности – таково правило репродуктологов. Тогда и результат будет – перевязанные синими и розовыми лентами конверты с малышами.
«Мы всегда ждем рождения первых малышей – с особым нетерпением, волнением, радуясь каждому очередному рубежу, преодоленному будущей мамой. Приятно, когда открытие списка рожденных малышей такое уверенное, сразу двойное, с замечательными показателями роста и веса, да еще и в преддверие Дня Матери», прокомментировала Вера Свистунова, репродуктолог клиники «Центр ЭКО» Калуги.
«Центр ЭКО» в Калуге
Лиц. № ЛО-40-01-001389 от 28.08.2017 г., выд. МЗ КО
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