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В клинике ЭКО Калуги родились первые малыши

16.11.2018 14:32 0 123
В клинике ЭКО Калуги родились первые малыши

Клиника «Центр ЭКО» работает в регионе чуть больше года, и вот на днях открыла счет родившимся малышам. 

Два мальчика появились на свет в середине ноября с очень хорошим для двойни весом – 3090 г и 2560 г. Примечательно, что родители ждали…девочек. По крайней мере, именно такой пол указывали врачи во время УЗИ на протяжении беременности. Рождение сыновей стало для родителей двойным сюрпризом.

Первые программы ЭКО начались в клинике «Центр ЭКО» Калуги спустя несколько месяцев после открытия. По убеждению репродуктолога Элиссы Овчарук, которая сейчас ведет прием в открывшейся в этом месяце клинике сети в Туле, подготовка – один из самых важных этапов программы. Не рубить с плеча, загоняя пациентку сразу на стимуляцию, а тщательно обследовать и пролечить, если в этом есть необходимость. Вступить в протокол должна женщина, идеально готовая к беременности – таково правило репродуктологов. Тогда и результат будет – перевязанные синими и розовыми лентами конверты с малышами.

«Мы всегда ждем рождения первых малышей – с особым нетерпением, волнением, радуясь каждому очередному рубежу, преодоленному будущей мамой. Приятно, когда открытие списка рожденных малышей такое уверенное, сразу двойное, с замечательными показателями роста и веса, да еще и в преддверие Дня Матери», прокомментировала Вера Свистунова, репродуктолог клиники «Центр ЭКО» Калуги. 

«Центр ЭКО» в Калуге

 

Лиц. № ЛО-40-01-001389 от 28.08.2017 г., выд. МЗ КО

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