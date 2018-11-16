РСХБ запустил международные денежные переводы в сервисах дистанционного обслуживания

Россельхозбанк постоянно расширяет возможности сервисов дистанционного банковского обслуживания. Теперь пользователям «Интернет-банка» и «Мобильного банка» РСХБдоступна новая функция – денежные переводыврублях и иностранной валюте через Unistream иWesternUnion. Оформить, проверить статус, изменить или отозвать перевод можно самостоятельно.
Подключение дистанционных каналов обслуживания РСХБ к платформамUnistream иWesternUnion открывает возможность осуществлять переводы за рубеж в удобном для клиентов режиме практически в любой точке мира. С помощью данной опции пользователи могут переводить средства в более чем 550 000 пунктов обслуживания WesternUnion и 330 000 пунктов обслуживания Unistream.
Также Россельхозбанк дополнил функционал «Интернет-Банка» и «Мобильного банка» возможностью переводов через системуРСХБ-Экспресс внутри собственной филиальной сети.
С начала года число онлайн-операций, совершенных клиентами РХСБ через дистанционные каналы обслуживания, удвоилось. Банк совершенствует систему ДБО с учетом современных тенденций на рынке цифровых технологий. НедавноРСХБ запустил обновленные «Интернет-банк» и «Мобильный банк», функционал которых теперь позволяет переводить денежные средства с карт сторонних банков без комиссии.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
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