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5 правил правильного поведения на похоронах

12.11.2018 10:13 0 320
5 правил правильного поведения на похоронах

Каждый человек рано или поздно сталкивается с безвозвратной потерей близкого. В такой ситуации сложно самостоятельно планировать похороны и решать сопутствующие хлопоты, ведь его мысли и эмоции заняты горем. Самым правильным в такой ситуации будет обратиться за помощью к профессионалам, оказывающим ритуальные услуги, что гарантирует качественное проведение ритуала. Для скорбящих похоронный дом Стелла приводит 5 рекомендаций для корректного поведения в этот непростой день.

  1. Одежда. Ориентироваться можно на деловой гардероб, с классическими строгими фасонами и темными цветами. Не обязательно черный, можно отдать предпочтение синему, коричневому, зеленому. Но однозначно ничего яркого и вызывающих деталей (декольте, короткие рукава, шорты и пр.). Если подразумевается отпевание в церкви, женщинам рекомендуется надеть юбку или платье.
     
  2. Подготовка к церемонии. Переключение телефонов и других устройств на беззвучный режим. По возможности следует исключить даже вибрацию. Посторонние звуки, раздающиеся в самые неудобные моменты, разрушают настрой церемонии и вызывают дискомфорт. Если возникла необходимость воспользоваться техникой, проверить уведомления, то лучше отойти от толпы или покинуть помещение. Также перед церемонией необходимо провести психологическую подготовку, особенно, если вы близко знакомы с умершим — мысленно подготовьтесь к стрессовой ситуации, представьте возможные сложности и варианты вашего поведения.
     
  3. Поведение на похоронах. Не стремитесь стоять (сидеть, шагать) в первом ряду. Это место предназначено для близких родственников и друзей покойного. Неприлично смешиваться с ними, исходя из банального любопытства. Выразите свое соболезнование. Это вполне реально сделать лично через рукопожатие или объятие, даже без слов. Допустимо сказать пару добрых слов о покойном, но не переходить границы тактичности, углубляясь в сочувственный монолог. Далеко не у всех хватит на это времени и терпения в сложившейся ситуации.
     
  4. Поминальный обед. Старайтесь соблюдать тишину и без необходимости не разговаривать громко. Это будет своеобразной данью уважения покойному. Также, естественно, следует воздерживаться от смеха. Нередко собравшиеся на обеде рассказывают разнообразные истории об умершем, среди которых наверняка встретятся и забавные и даже веселые. В разрядке обстановки нет ничего плохого. Но следует помнить, что это траурное мероприятие, поэтому нужно соблюдать меру и не превращать поминки в обычную встречу родственников.

    На обеде необходимо вести скромно, не жестикулируя активно и не совершая резких движений, чтобы лишний раз не заставлять переживать близких покойного. Если у вас есть какие-либо разногласия с кем-то из присутствующих, о них лучше забыть. Поминальный обед, как и похороны – не лучшее место для разрешения споров. Помните о том, что о покинувшем мир следует отзываться исключительно положительно. Не стоит напоминать собравшимся, что он, например, любил выпить.

    Старайтесь поддерживать разговоры о покойном, а не обсуждение каких-либо насущных проблем. Возможно, наследство действительно волнует всех присутствующих, но вместе с началом споров о нем поминальная трапеза попросту потеряет свой смысл. Также учитывайте, что стол занимают в определенном порядке. Не стоит садиться во главе, если вы являетесь троюродным племянником покойного. Расположение зависит от степени родства, а также возраста. Если вы сомневаетесь, что сможете подобрать подходящее место, подождите, пока не останется свободное.

    5. Выбор венка. Многие продавцы и производители, пользуясь некомпетентностью скорбящих родственников, пытаются привлечь их огромными и богато декорированными венками. Однако важнейшее значение имеет не размер или стоимость изделия, а язык цветов. Именно он выражает ваше отношение к погибшему. Рекомендуется выбирать композиции с преобладающей сдержанной, холодной или темной гаммой. Скорбь помогают выразить темно-красные или фиолетовые цветы. Белые символизируют трагичность случившегося, а также искренность чувств по отношению к умершему. Для детей и очень молодых людей подойдут венки с чередующимися белыми и розовыми или голубыми цветами. На похороны пожилого человека обычно приносят изделия только с белыми. А красные цветы возлагают к могилам погибших во время боевых действий. В других случаях от композиций с яркими оттенками лучше отказаться. Исключение можно сделать только на годовщину похорон, как символ продолжающейся жизни.

Таковы основные правила проведения памятного мероприятия, которых следует придерживаться во время ритуала. В этом нет ничего особенно сложного. А если вам понадобится помощь в организации похорон в Калуге, доверьтесь специалистам нашей компании.

Стелла. С уважением и заботой.

 Наши координаты 

Калуга

  • ул. Карла Либкнехта, д. 31
  • 8 (903) 636-52-23,
  • 8 (4842) 59-52-23

Перемышль

  • улица Ленина, 48
  • 8 (4842) 59-58-56
  • 8 (903) 636-58-56

Сайт www.stella-ritual.ru

 


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