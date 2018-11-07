Россельхозбанк запустил акцию «Процентный листопад» по потребительским кредитам

07.11.2018 14:59 57

Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам без обеспечения сроком от 1 года.

Специальные условия акции позволяют оформить кредит по ставке от 10,7%* годовых зарплатным и «надежным» клиентам Банка, а также работникам бюджетной сферы и крупнейших предприятий РФ.

Для прочих категорий клиентов ставка составит от 12,7%* годовых, а для клиентов, предоставивших дополнительный документ о наличии в собственности объекта недвижимости либо транспортного средства − от 11,7%* годовых.

Акция «Процентный листопад» действует до 31 декабря 2018 года. Подробные условия специального предложения и кредитных продуктов представлены на сайте Банка.

* при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы.