Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 06 ноября
$ 65.58 0.07
74.99 0.41
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости компаний

«Ростелеком» предложил калужанам расширенные возможности «Умного дома»

06.11.2018 15:40 0 67
«Ростелеком» предложил калужанам расширенные возможности «Умного дома»

«Ростелеком» начал продажи в Центральной России комплекта «Управление» коробочного решения «Умный дом». В отличие от предыдущих, новый набор включает в себя не только контроллер и датчики открытия и движения, но также «умную» лампочку и розетку. Для действующих и новых абонентов «Ростелеком» проводит акцию, предлагая год бесплатного пользования сервисом.

«Умная» лампочка позволяет через контроллер удалённо управлять освещением, менять яркость и даже оттенок цвета. Помимо этого, она может быть использована в связке с другими элементами системы. Например, включаться, когда срабатывает датчик движения: все эти параметры пользователь может самостоятельно настроить в личном кабинете с удобным и понятным интерфейсом. А «умная» розетка обеспечит дистанционный контроль за бытовыми электроприборами через мобильное приложение.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Само понятие «комфорт» давно переросло мягкий диван и уютный халат. Новые продукты «Ростелекома» нацелены, в первую очередь, на увеличение сохранности и безопасности дома. Наш новый комплект «Умного дома» станет незаменимым приобретением для рассеянных людей или тех, кто постоянно сомневается: «А выключил ли я утюг?». Теперь вы сможете избавиться от сомнений, просто заглянув в мобильное приложение. Причём для установки не нужно звать специалиста: любой легко установит систему самостоятельно. Настройте свою жизнь сами!».

Управление системой осуществляется через приложение для мобильных устройств «Умный дом Ростелеком» или личный кабинет на сайте услуги. В случае возникновения нештатных ситуаций система сама сообщит хозяину жилища о случившемся посредством e-mail, SMS или Push-уведомлений.

* * *

Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

                                                                              * * *                                                    

ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное «Интерактивное ТВ», более 1 млн пользователей мобильной связи.

В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter



Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 30 ноября, 10:00
Выставка «Мой любимый Полотняный»
п. Полотняный Завод, музей
пн 31 декабря, 18:30
Выставка «Ремесло из прошлого»
п. Полотняный Завод, музей

Для детей

ср 07 ноября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
сб 10 ноября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 10 ноября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 10 ноября, 14:00
Мастер-классы для детей в "Достоянии"
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр

Концерты

ср 07 ноября, 19:00
Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
Филармония
ср 07 ноября, 19:00
Органный концерт
Дом музыки
пт 09 ноября, 19:00
Ирина Аллегрова. "Моно..."
Арена КТЗ, ДК
сб 10 ноября, 16:00
Юрий Качанов. Сольный концерт
Галерея Людмилы Климентовской

Кино

Проигранное место
Только не они
Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин
Несокрушимый
Новости компаний

«Ростелеком» предложил калужанам расширенные возможности «Умного дома»

Технологии будущего – уже в Калуге: домофон через смартфон, говорящие видеокамеры и прозрачное ЖКХ

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Малоярославце

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Новости партнеров

Бизнес-план в формате Excel: удобная работа с документом и его основные разделы

Как правильно приготовить тесто на чебуреки

Рекомендации по оформлению КАСКО

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.


Реклама