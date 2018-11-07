Анжелика Романюк возглавит объединенный бизнес ВТБ в Калужской области

Анжелика Романюк с 1 января 2019 г. будет назначена управляющим ВТБ в Калужской области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту она будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.
Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.
Анжелика Романюк родилась в п. Ударник Сусуманского района Магаданской области. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе — с 1986 года. В Группу ВТБ пришла в 2006 году на должность начальника отдела продаж розничных продуктов банка в Новомосковске.
Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Анжелика Романюк обладает большим опытом, что позволит ВТБ под её руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.
Для справки:
Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) – международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки. Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по страхованию, лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира. По состоянию на 30 июня 2018 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (13 683,3 млрд рублей) и средствам клиентов (9 839,2 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
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