Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

29.10.2018 16:29 32

Бизнес-лидер Банка «Открытие» в регионе Георгий Юрданов ответил на вопросы читателей.

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- В связи с проблемой принятия и выдачи банкоматами 5-тысячных купюр, расскажите о своем парке банкоматов. Являются ли они современными устройствами, способными различить фальшивки?

- ПАО Банк «ФК Открытие» сейчас располагает 3000 АТМ. При этом весь парк – это современные, надежные модели. Существуют различные модели банкоматов, а также программное обеспечение. Для безопасной работы важно каждые 5 лет обновлять сам парк банкоматов, также для безопасного пользования компании-поставщики банкоматов регулярно обновляют программное обеспечение. В банке не выявлено вброшенных в результате этой атаки фальшивых купюр, что говорит о достаточно четких действиях банка, действующего, в частности, по рекомендации производителей банкоматов и ЦБ. Что же касается развития, мы планируем в ближайшие 2-3 года обновление парка банкоматов. Все новые банкоматы в горизонте 2х лет будут оснащены ридерами NFC.

- Кто потенциальный клиент "Открытия" (после объединения)?

- Банковская группа «Открытие» - очень крупный универсальный игрок на рынке. Мы предоставляем практически весь перечень продуктов и услуг для частных клиентов, компаний малого, среднего и крупного бизнеса, клиентам Private Banking. В некоторых регионах банк занимает значимую долю в социальных проектах. Поэтому профиль потенциального клиента очень широкий.

- Почему объединение происходит именно под брендом "Открытия"?

- Мы провели аудит бренда и определили дальнейшую имиджевую стратегию. По результатам опросов бренд «Открытие» самый сильный в банковской группе. Поэтому он берется за основу. Что касается позиционирования банка, мы хотим занять уникальную нишу: стать лидерами с качественным клиентским опытом, акцентом на надежность и современность.

- А как объединение отразится на клиентах?

- Никаких дополнительных усилий или визитов после объединения банков делать будет не нужно. Стоимость уже действующих продуктов не изменится. Целевая модель – когда клиент получает одинаково высокий сервис в любой точке продаж под единым брендом. Одним из критериев успешности объединения является то, что после январских праздников клиент, который получал свою услугу в «Бинбанке», сможет прийти в любой офис «Открытия» и получить ее там.

- Каковы, на Ваш взгляд, первые стратегические задачи «Открытия»?

- Стратегическая задача банка регионе – построить эффективный и прибыльный бизнес, встать на один уровень с лидерами банковского рынка. Нашей команде предстоит сложная, но интересная задача – в короткий срок существенно увеличить продажи на региональном рынке розничных и корпоративных услуг.

- Как развивается рынок потребительского кредитования?

- Устойчивый тренд на восстановление розничного кредитования возобновился в 2017 году. На фоне снижения турбулентности в экономике банки стали наращивать активные операции. Выросла активность и со стороны заемщиков, готовых брать на себя новые кредитные обязательства. Это коррелирует с данными Росстата, который на протяжении нескольких кварталов фиксировал рост индекса потребительской уверенности. Сказался также фактор отложенного спроса, накопленного за 2015-2016 годы. Однако, к завершению текущего года темпы потребительского кредитования могут замедлиться.

- Как отразится на гражданах и банках запрет на выдачу займов закредитованным клиентам?

- Предлагаемое в инициативе ограничение в 50% от суммы доходов заемщика соответствует мировым практикам – при превышении этого уровня, риск по клиентам статистически значительно вырастает. С одной стороны, такой клиент может стать для банка рискованным, но этот вопрос всегда рассматривается индивидуально. Не совсем корректно определять какую-то цифру, после пересечения которой автоматически отказывать в кредите. Например, если у человека низкий доход, то для него кредитная нагрузка и в 30% от доходов может быть существенна, так как значительная часть его средств тратится на бытовые вещи, которые нельзя отменить от них зависит жизнь заемщика - коммунальные платежи, еда, одежда и т.п. А у людей с высокими доходами доля таких расходов в общей структуре затрат может быть минимальна, поэтому он может нести большую долю кредитной нагрузки - и 50%, и 60%, и при этом не испытывать затруднений. Поэтому мы считаем, что полностью ограничивать кредитование выше этого уровня – слишком консервативная мера. Есть иные варианты снижения риска банка при работе с подобными клиентами. Этих механизмов достаточно, чтобы банк продолжил кредитование.

При этом мы не видим сегодня рисков для банковской системы от закредитованных клиентов. Доля закредитованности населения в последние годы в России составляет 20-30%. Это абсолютно нормальный показатель, который даже ниже, чем в развитых странах. В этом плане у нас есть потенциал для развития. К тому же, необходимо учитывать и то, каким образом банк подходит к оценке заемщиков – это всегда индивидуальный подход. Банк «Открытие», как и многие другие, традиционно использует в своей работе скоринговую систему оценки потенциального клиента, основу которой составляет подробная анкета с указанием максимально полной информации о клиенте. Любой, кто обращается в банк за кредитом, такую анкету заполняет и указывает достаточно много данных о себе: паспортные данные, сведения о доходах, месте работы, семейное положение и т.д. Банк анализирует и проверяет эту информацию. Этой технологии уже более 20 лет, накоплен огромный опыт, статистические данные, позволяющие делать довольно точные прогнозы относительно благонадежности клиента.

Второй используемый сегодня инструмент – анализ кредитной истории клиента. Для этого у банка заключены договоры с бюро кредитных историй, откуда запрашивается информация. Она также тщательно проверяется и анализируется банком. При принятии решения банк руководствуется как минимум двумя основными параметрами – уровень дохода клиента и положительная кредитная история. Остальные факторы лишь уточняют принятое решение и способны дополнить общую оценку потенциального заемщика.

- По каким кредитам чаще всего обращаются за рефинансированием? Что интересует заемщиков: снижение % ставки, изменение сроков кредитования, изменение валюты кредита?

- Рефинансирование становится более востребованным. Мы запустили программу по рефинансированию кредитов для физических лиц по ставке 11,9%, причем это реальная эффективная ставка без дополнительных комиссий. При оценке потенциального заёмщика в первую очередь имеет значение качество обслуживания имеющихся кредитов, а также максимальная долговая нагрузка, которая была у клиента.

Если говорить о кредитах наличными, то, в первую очередь, заёмщиков интересует доступная им сумма кредита и ежемесячный платёж, на который влияет ставка по кредиту и различные дополнительные услуги, остальные параметры являются второстепенными, т.к., как правило, они одинаковы во всех банках.

- Какой объем экономии на обслуживании кредитов возник у заемщиков, рефинансировавших займы в Открытии? Другими словами, сколько сэкономили заемщики, став клиентами банка?

- Если речь идет о рефинансировании в чистом виде без увеличения суммы кредита, то экономия составляет в среднем несколько тысяч рублей на ежемесячном платеже. Во многих случаях клиенты предпочитают получить дополнительные денежные средства и тогда, как таковая, экономия в рублевом выражении незначительна, хотя процентная ставка снижается.