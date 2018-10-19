Телеметрия от «Ростелекома» принесла в дома Обнинска комфорт, а в семьи – экономию

19.10.2018 11:50 40

«Ростелеком» применил телеметрические решения в новом жилом комплексе Обнинска. Во всех многоэтажных многоквартирных домах ЖК «Белорусский квартал» компания обеспечила доступ в интернет и внедрила комплексную систему автоматического сбора показаний потребления холодной и горячей воды, электроэнергии и тепла в каждой квартире и с общедомовых приборов учёта. Теперь вся информация об использованных жителями ресурсах онлайн поступает в Управляющую компанию (УК).

Решение «Ростелекома» обеспечивает прозрачность и точность передачи данных в УК о потреблении ресурсов, а владельцы квартир контролируют расходы по показаниям счётчиков в реальном времени прямо с экранов смартфонов. Так каждый платит только за потреблённые ресурсы, и чужие долги по оплате тепла, воды или света не распространяются на остальных жителей. Система всесторонне защищена: если кто-то попытается взломать счетчик, сигнал об этом сразу поступит в Управляющую компанию.

Наталия Каляцкая, директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Внедрение нашей системы телеметрии мы неслучайно начали именно с Обнинска – первый наукоград России входит в число участников федерального проекта «Умный город». Полученный здесь опыт внедрения поможет в дальнейшей цифровизации сферы ЖКХ других городов и районов области. Решения «Ростелекома» уже позволяют эффективно контролировать работу всех домовых систем, а также по необходимости программировать и регулировать их настройки. Наши продукты помогают онлайн присмотреть за жильём, организовать проезд транспорта на придомовую территорию или вход в подъезд».

Система телеметрии также обнаруживает изменения в объёмах расхода ресурсов и сигнализирует о возможной аварии. Например, если в квартире произошел прорыв трубы, она немедленно подаст сигнал об этом в УК. Анализируя информацию об аномальном расходе воды, сотрудники управляющей компании могут сразу отправить на место аварии сантехников, чтобы предотвратить затопление.

Дмитрий Музычак, учредитель ООО «Белорусский квартал»:

«Мы плодотворно сотрудничаем с «Ростелекомом», и он показал себя надёжным партнёром. Коллеги работают с проверенными производителями счётчиков и постоянно совершенствуют систему телеметрии. В Калужском регионе мы – первые пользователи их комплексных телеметрических решений, и уже убедились в их точности и надёжности. Поэтому мы также планируем реализовывать вместе с «Ростелекомом» и следующие наши объекты, где станет ещё больше цифровых продуктов этого провайдера».

Система телеметрии от «Ростелекома» в ближайшее время будет внедрена еще в ряде жилых комплексов Обнинска и некоторых жилых домах в Калуге. В эти здания, как и в подавляющее число новостроек Калужского региона, компания уже провела оптику, что позволяет жителям пользоваться требовательными к скорости доступа цифровыми решениями, например «Интерактивным ТВ» и онлайн видеонаблюдением. Многие новосёлы сразу устанавливают коробочное решение «Умный дом», а УК – «умные» домофоны и шлагбаумы от «Ростелекома».

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Калужский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное «Интерактивное ТВ», более 1 млн пользователей мобильной связи.

В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.