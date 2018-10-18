«Ростелеком» предложил общаться нон-стоп

Для пользователей сотовой связи «Ростелеком» запустил новый тарифный план «Для Безлимита». Помимо неограниченного трафика, в том числе – на соцсети, мессенджеры и навигацию по всей России, тариф включает пакет из 500 минут разговоров и 50 SMS. Пользователи цифрового провайдера получают качественный доступ в интернет без ограничений на 4G-скоростях, а новые клиенты – возможность протестировать связь с 20% скидкой[1]. Важно, что доступ в Интернет остаётся безлимитным даже за пределами домашнего региона.
Антон Годовиков, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«В эру цифровизации мы часто сталкиваемся с нехваткой мобильного трафика: вроде, только недавно обновился пакет услуг по тарифу, а доступ в Сеть уже надо продлевать. Именно для тех абонентов, которым регулярно не хватает трафика, «Ростелеком» разработал тарифный план «Для Безлимита». Он позволит экономить на связи, даже если вы привыкли общаться в Сети в режиме нон-стоп. Нет разницы, в каком городе вы находитесь – хоть в Калининграде, хоть во Владивостоке – даже за пределами домашнего региона интернет остаётся безлимитным».
Предложение действует как для новых абонентов, так и для тех, кто уже пользуется мобильной связью от «Ростелекома».
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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.
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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное «Интерактивное ТВ», более 1 млн пользователей мобильной связи.
В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».
Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.
[1] Акция «Добро Пожаловать»
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