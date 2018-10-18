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За бесплатной консультацией репродуктолога в Калугу обратились уже 500 семей

18.10.2018 11:58 0 58
За бесплатной консультацией репродуктолога в Калугу обратились уже 500 семей

В вторник в калужской клинике «Центр ЭКО» был обычный рабочий день: прием пациентов, работа в эмбриологии, пункции яйцеклеток, переносы эмбрионов… И молодая женщина, которая вошла в кабинет врача-репродуктолога, была самой обычной пациенткой, за исключением одной маленькой детали – она стала юбилейной, пятисотой пациенткой клиники.

Клиника «Центр ЭКО» в Калуге открылась в городе год назад, с тех пор количество обращений только растет.

«На самом деле тут нужно уточнить – 500-я пациентка именно репродуктолога. Здесь мы не учитываем количество обратившихся за смежными медицинскими услугами – спермограммами, УЗИ, анализами. Ежемесячно наш единый контакт-центр обрабатывает около 200 звонков жителей Калуги, почти половина – обращаются к нам впервые. Чаще всего будущих пациентов интересует, как попасть на консультацию и доступно ли в клинике ЭКО по полису ОМС», уточнил Э.Я. Немсцверидзе, медицинский директор сети клиник «Центр ЭКО».

Помимо стандартной процедуры экстракорпорального оплодотворения, в «Центре ЭКО» доступны все основные современные технологии репродуктивной медицины: диагностика и лечение бесплодия методами ВРТ, крупнейший банк донорского генетического материала, криоконсервация половых гамет и эмбрионов, программы суррогатного материнства, генетическая диагностика.

Кстати сказать, юбилейная пациентка тоже пришла в «Центр ЭКО» с направлением на лечение за счет средств фонда ОМС, а это значит, что процедура для нее будет бесплатной. Несмотря на неоднозначную экономическую ситуацию, государство находит средства для финансирования ЭКО, понимая все важность этой медицинской процедуры в контексте решения демографической проблемы. А «Центр ЭКО» одна из немногих калужских клиник, которым государство доверило принимать таких пациентов.

Пока мы общались с юбилейной посетительницей клиники, врач-репродуктолог Вера Свистунова пригласила уже 501-ую пациентку. А когда выходили из клиники, в дверь входила уже 503-я. Так что, похоже, очередной «юбилей» у клиники не за горами. Первые малыши ЭКО появятся в клинике в декабре. Чуть раньше должны родиться детки, зачатие которых наступило естественным путем, но после пройденного лечения. «Не ставьте знак равно между клиникой репродукции и ЭКО. Если причину ненаступления беременности можно обойти просто грамотно назначенной терапией, мы это сделаем», уточнила Вера Евгеньевна.

«Центр ЭКО» в Калуге

  • Ул. Плеханова, д. 41.
  • Тел.: +7 (4842) 21-22-09
  • Подробности на сайте: http://www.ivf-clinica.ru

Лиц. № ЛО-40-01-001389 от 28.08.2017 г., выд. МЗ КО
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Фото: Ольга СИМОНОВА


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