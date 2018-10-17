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Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для частных лиц

17.10.2018 16:26 0 69
Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для частных лиц

С 11 октября 2018 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для частных лиц. Заметнее всего, до 11,25% годовых (-1,5%), снизилась ставка по потребительскому кредиту без обеспечения на срок до 1 года при сумме кредита свыше 300 тысяч рублей.

Оформить кредит на покупку нового легкового автомобиля иностранного или российского производства теперь можно по ставке 12,75% годовых. Кредитные средства предоставляются на срок до 5 лет, сумма кредита ‒ до 3 млн рублей.

Банк также снизил до 10,75% годовых ставку по продукту «Кредит пенсионый плюс». На этих условиях пенсионеры могут получить займ на неотложные нужды без подтверждения целевого использования средств.

Для участников зарплатных проектов и надежных клиентов Банк предлагает специальные условия кредитования. С подробной информацией об условиях выдачи кредитов АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


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