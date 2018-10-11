Доля Калужского филиала Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ превышает 90%

11.10.2018 10:00 52

С начала текущего года Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» предоставил сельхозпредприятиям на проведение сезонных работ (СР) более 900 млн рублей. Доля Калужского филиала Россельхозбанка на региональном рынке финансирования СР превышает 90%. Кредитные программы Россельхозбанка позволяют аграриям полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк» работает в регионе с 2001 года и насчитывает на сегодня 12 дополнительных офисов по всей области.