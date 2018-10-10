Макснет и МегаФон дают возможность сократить расходы на 20%

Совместная акция Макснет и МегаФон – возможность сократить расходы на мобильную и стационарную связь на 20%!
В октябре компании «МегаФон» и «Макснет Системы» запустили совместную акцию «Формула ВЫГОДЫ». При одновременном подключении к услугам двух операторов, абоненты получают скидку в размере 20% на мобильную связь, домашний Интернет и цифровое телевидение.
Что Вы получите?
Как подключиться?
Для подключения к акции можно обратиться в ближайшие офисы МегаФон или Макснет. А можно оставить заявку на сайте:
В Калуге офис продаж Макснет находится по адресу: ул. Кирова 9. Телефон: 926 000
Условия предложения:
Акция «Формула ВЫГОДЫ» организована компаниями ПАО «МегаФон» и ООО «Макснет Системы» для жителей Калуги и Обнинска. Период проведения акции: 1 октября – 31 декабря 2018 года.
Для участия в акции необходимо быть одновременно абонентом МегаФона, подключённым к линейке тарифов «Включайся!» и абонентом Макснет, подключённым к Интернет-тарифам «ФОТОН» или пакетам услуг на Интернет и Цифровое телевидение «Домашний», участвующим в акции.
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