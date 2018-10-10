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Макснет и МегаФон дают возможность сократить расходы на 20%

10.10.2018 09:09 0 57
Макснет и МегаФон дают возможность сократить расходы на 20%

Совместная акция Макснет и МегаФон – возможность сократить расходы на мобильную и стационарную связь на 20%!

В октябре компании «МегаФон» и «Макснет Системы» запустили совместную акцию «Формула ВЫГОДЫ». При одновременном подключении к услугам двух операторов, абоненты получают скидку в размере 20% на мобильную связь, домашний Интернет и цифровое телевидение.

Что Вы получите?

  •  20% скидку на ежемесячную абонентскую плату по тарифным планам «Включайся!» от МегаФон, Интернет-тарифы «ФОТОН» или пакетное предложение «Домашний» от Макснет.  
  • до 5 SIM-карт на семью
  • 4G+ высокую LTE скорость
  • безлимитный мобильный Интернет в домашнем регионе
  • домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/c
  • Цифровое ТВ до 185 каналов

Как подключиться?

Для подключения к акции можно обратиться в ближайшие офисы МегаФон или Макснет. А можно оставить заявку на сайте:

В Калуге офис продаж Макснет находится по адресу: ул. Кирова 9. Телефон: 926 000

Условия предложения:

Акция «Формула ВЫГОДЫ» организована компаниями ПАО «МегаФон» и ООО «Макснет Системы» для жителей Калуги и Обнинска. Период проведения акции: 1 октября – 31 декабря 2018 года.

Для участия в акции необходимо быть одновременно абонентом МегаФона, подключённым к линейке тарифов «Включайся!» и абонентом Макснет, подключённым к Интернет-тарифам «ФОТОН» или пакетам услуг на Интернет и Цифровое телевидение «Домашний», участвующим в акции.


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