Макснет и МегаФон дают возможность сократить расходы на 20%

10.10.2018 09:09 57

Совместная акция Макснет и МегаФон – возможность сократить расходы на мобильную и стационарную связь на 20%!

В октябре компании «МегаФон» и «Макснет Системы» запустили совместную акцию «Формула ВЫГОДЫ». При одновременном подключении к услугам двух операторов, абоненты получают скидку в размере 20% на мобильную связь, домашний Интернет и цифровое телевидение.

Что Вы получите?

20% скидку на ежемесячную абонентскую плату по тарифным планам «Включайся!» от МегаФон, Интернет-тарифы «ФОТОН» или пакетное предложение «Домашний» от Макснет.

до 5 SIM-карт на семью

4G+ высокую LTE скорость

безлимитный мобильный Интернет в домашнем регионе

домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/c

Цифровое ТВ до 185 каналов

Как подключиться?

Для подключения к акции можно обратиться в ближайшие офисы МегаФон или Макснет. А можно оставить заявку на сайте:

Мобильная связь + Домашний Интеренет: https://megafon.maxnet.ru/foton/

Мобильная связь+ Домашний Интернет + Цифровое ТВ: https://megafon.maxnet.ru/packservice/

В Калуге офис продаж Макснет находится по адресу: ул. Кирова 9. Телефон: 926 000

Условия предложения:

Акция «Формула ВЫГОДЫ» организована компаниями ПАО «МегаФон» и ООО «Макснет Системы» для жителей Калуги и Обнинска. Период проведения акции: 1 октября – 31 декабря 2018 года.

Для участия в акции необходимо быть одновременно абонентом МегаФона, подключённым к линейке тарифов «Включайся!» и абонентом Макснет, подключённым к Интернет-тарифам «ФОТОН» или пакетам услуг на Интернет и Цифровое телевидение «Домашний», участвующим в акции.