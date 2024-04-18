Курганская река Тобол поднялась до отметки 10 метров

Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России.



В данный момент спасатели проводят укрепительные работы на берегу. Судя по имеющимся данным, уровень воды постоянно растет.



Судя по данным МЧС, в микрорайоне Вороновка на дамбе появились отслоения.



Берег укрепляют около 100 спасателей. Также они эвакуируют людей и их домашних питомцев, оповещают население о приближающейся воде.







