Штаты обвинили Китай в опиоидной эпидемии в стране

Об этом пишет Lenta со ссылкой на доклад членов Конгресса США.

В источнике уточняется, что КНР субсидирует экспорт наркотических веществ. Это осуществляется за счет налоговых льгот.

Также США указали на причастность Китая в поддержке людей, производящих наркотики.