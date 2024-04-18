Стас Михайлов предложил пенсионерке спеть с ним на концерте

Видео с обращением певца к женщине публикует Mash.75-летняя фанатка живет в Орле.

В своем обращении артист сказал, что ждет женщину на своем юбилейном шоу 27 апреля.

Перед этим по сети распространилось видео, где пенсионерку поздравил аниматор в костюме Михайлова. Она призналась, что мечтает услышать певца вживую.