В Ульяновской области перевернулся автобус с 16 юными хоккеистами

О происшествии сообщает Телеграм-канал «112».

Как уточняет источник, авария произошла около поселка Сурское. Автобус с командой ехал из Пензы в Казань.

В автомобиле находилось 29 человек, 16 из них – хоккеисты. В ДТП пострадали пять человек, трое из них дети.

Как сообщили в пресс-службе полиции Ульяновской области, авария произошла из-за лопнувшего колеса.