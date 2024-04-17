17-летний подросток приехал в Питер из Москвы зацепом на «Сапсане»

Несовершеннолетнего нарушителя задержали. Об этом информирует пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Подросток собирался добраться обратно в столицу таким же способом. Однако его поймали полицейские.

В центре временного содержания он рассказал, что путешествует таким образом уже три года. Нарушителя передали в семью.