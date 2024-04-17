Австралиец сделал из тыквы каноэ и плавал на ней по реке

О веселом жителе австралийского штата Новый Южный Уэльс пишет ABC News.

Тыква Адама Фаркарсона весила 407 килограммов. Ее признали самой крупной в Австралии. Ей дали имя Торнуд, в честь одного из персонажей "Игры престолов"

Во время своего плавания мужчина курил трубку. За ним наблюдали около 1000 человек.

Фаркарсон признался, что просто хотел порадовать жителей своего небольшого городка.