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Австралиец сделал из тыквы каноэ и плавал на ней по реке

ABC News
Опубликовано: 17.04.2024 18:08 0 84
Австралиец сделал из тыквы каноэ и плавал на ней по реке

О веселом жителе австралийского штата Новый Южный Уэльс пишет ABC News.

Тыква Адама Фаркарсона весила 407 килограммов. Ее признали самой крупной в Австралии. Ей дали имя Торнуд, в честь одного из персонажей "Игры престолов"

Во время своего плавания мужчина курил трубку. За ним наблюдали около 1000 человек. 

Фаркарсон признался, что просто хотел порадовать жителей своего небольшого городка.

ABC News
Опубликовано: 17.04.2024 18:08 0 84
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