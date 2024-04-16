Кологривый высказался о своем аресте после инцидента в баре

Актер сожалеет о произошедшем. Его слова приводит StarHit.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» признался, что много думал о том, что совершил и пообещал отныне хулиганить только на экранах.

Кологривый уточнил, что вскоре выйдет новая картина "Кореша", в которой он стал исполнителем главной роли.

Актер обратился к зрителям и призвал не повторять его ошибок и всегда оставаться людьми.