В Подмосковье женщина украла у посетителя бара часы за миллион рублей

Об этом проинформировали в пресс-службе УМВД Москвы.

Как стало известно, 40-летняя воровка попросила у 24-летнего пострадавшего дорогой аксессурар, чтобы посмотреть. После этого она подбежала к охране и пожаловалась, что ее новый знакомый к ней приставал. В этот момент она успела скрыться вместе с часами.

Мужчина обратился в полицию.

Женщину задержали, сейчас она под подпиской о невыезде. Сообщается, что подозреваемая успела сдать часы в ломбард.