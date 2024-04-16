В российском лесу нашли инкассатора с огнестрельным ранением

У мертвого инкассатора огнестрельное ранение головы. Рядом с телом лежал пистолет.

Мужчину обнаружили под Киришами, информирует 47news со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!