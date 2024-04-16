После авиакатастрофы в США пилот и его собака доплыли до берега

Об истории спасения информирует KTLA.

15 апреля около берегов штата Калифорния упал самолет. Очевидцы крушения стали звонить в экстренные службы.

Чтобы найти пострадавших, спасатели сразу же вылетели на вертолете к месту происшествия. Однако пилот и его пес самостоятельно выбрались на сушу, где их уже встречали полицейские.