В Тихом океане нашли 50 новых видов глубоководных организмов

По данным Суперкомпьютерного центра Барселоны, группа ученых из разных стран нашла около побережья Чили более 50 неизвестных науке видов. Об этом информирует Phys.org

Глубоководны организмы обнаружили в хоже 40-дневной экспедиции. Найденные морские ежи, рыбы, крабы, кораллы, губки морские звезда и другие виды никогда раньше не подвергались наблюдению.

Ученые еще не изучили все имеющие образцы и новых видов может оказаться больше.