Ученые научились выращивать хрящи для человеческого лица

О новом открытии сообщает журнал iScience. Новый способ выращивания разработали ученые из университета Монтаны.

Специалисты изучили, как клетки хрящей образуются из стволовых клеток. Они взаимодействуют друг с другом, после этого образуется хрящь. Из него состоят уши человека.

Новое исследование поможет выращивать такие ткани в лабораторных условиях.