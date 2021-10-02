В Калужской области прогнозируют солнечную погоду 2 октября

В субботу, 2 октября, в Калужской области ожидается солнечная погода.

Температура воздуха утром составит около +5 градусов, днем – до +12, вечером – около +8.

Влажность воздуха в Калуге составит 65%. Порывы ветра – до 1,5 м/с.

2 октября православные вспоминают святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. А в народе день получил название Трофимовы вечерки, так как в это время уже начинает рано темнеть, и вечера становятся длинными.

По народным приметам, если в Трофимов день стоит теплая и туманная погода, то осень обещает быть долгой и сухой.