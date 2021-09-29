В Калужской области прогнозируют солнечную погоду

В среду, 29 сентября, в Калужской области впервые за несколько недель ожидается солнечная погода.

Утром температура воздуха составит около +3 градусов, днем – до +12, вечером – около +8.

В течение всего дня осадков не ожидается.

По народным приметам, чем теплее и суше в этот день, тем позднее наступит зима. Если день солнечный и погожий - зима будет мягкой.