В Калужской области прогнозируют солнечную погоду
В среду, 29 сентября, в Калужской области впервые за несколько недель ожидается солнечная погода.
Утром температура воздуха составит около +3 градусов, днем – до +12, вечером – около +8.
В течение всего дня осадков не ожидается.
По народным приметам, чем теплее и суше в этот день, тем позднее наступит зима. Если день солнечный и погожий - зима будет мягкой.
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