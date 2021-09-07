В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду
Во вторник, 7 сентября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха утром составит около +7 градусов, днем – до +14.
Местами возможен кратковременный дождь.
В Калуге влажность воздуха составит около 60%, порывы ветра – до 6 м/с.
По народным приметам, если в лесах много грибов - зима затянется надолго, много зерна намололи - к суровой зиме.
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