В Калужской области прогнозируют пасмурную погоду

Во вторник, 7 сентября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха утром составит около +7 градусов, днем – до +14.

Местами возможен кратковременный дождь.

В Калуге влажность воздуха составит около 60%, порывы ветра – до 6 м/с.

По народным приметам, если в лесах много грибов - зима затянется надолго, много зерна намололи - к суровой зиме.