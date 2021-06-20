В Калужской области станет еще жарче

В воскресенье, 20 июня, в Калужской области температура станет еще выше.

Утром будет около +22, днем – до +28, вечером – около +24.

Небо вновь будет безоблачным. В Калуге могут наблюдаться порывы восточного ветра до 3 м/с.

Также синоптики предупреждают об опасном солнечном излучении ближайшие дни.

20 июня православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского. Раньше говорили, что в этот день можно начинать купаться.

По народным приметам, если в этот день тепло, то фермеров ждет богатый урожай, а если голуби в ясную погоду ищут укрытие, то стоит ожидать осадков.