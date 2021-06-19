В Калужскую область пришли жаркие выходные
В субботу, 19 июня, в Калужской области ожидается повышение температуры воздуха.
Утром будет около +20, днем – до +26, вечером – около +23.
Небо будет безоблачным. В Калуге могут наблюдаться порывы восточного ветра до 3 м/с.
Также синоптики предупреждают об опасном солнечном излучении ближайшие дни.
19 июня православная церковь вспоминает преподобного Иллариона Нового. Его прозвали Пропольником, потому что в эти дни было принято полоть грядки.
По народным приметам, если в этот день тепло и ясно, то фермеров ждет крупное зерно, а если в поле стрекочут кузнечики, то погода будет хорошая.
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