В Калужскую область пришли жаркие выходные

В субботу, 19 июня, в Калужской области ожидается повышение температуры воздуха.

Утром будет около +20, днем – до +26, вечером – около +23.

Небо будет безоблачным. В Калуге могут наблюдаться порывы восточного ветра до 3 м/с.

Также синоптики предупреждают об опасном солнечном излучении ближайшие дни.

19 июня православная церковь вспоминает преподобного Иллариона Нового. Его прозвали Пропольником, потому что в эти дни было принято полоть грядки.

По народным приметам, если в этот день тепло и ясно, то фермеров ждет крупное зерно, а если в поле стрекочут кузнечики, то погода будет хорошая.